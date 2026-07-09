Annem sağ olsun!

Kolombiya'yı penaltılar sonunda 4-3 yenerek 72 yıl sonra İsviçre'yi Dünya Kupası'nda en iyi 8 takım arasına yazdıran Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın, istikrarıyla tarih yazıyor. Takımını 2022 Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'na taşıyan 51 yaşındaki hoca, sırasıyla son 16'ya ve 2 kez çeyrek finale yükseltti. İşte Babasız kalan, annesi Emine Yakın'ın emeğiyle büyüyen Murat Yakın'ın hikâyesi:

DİBİ DE GÖRDÜLER ZİRVEYİ DE

Yakın ailesi, 1970'lerde İsviçre'ye göç etti. Murat henüz 13 yaşındayken babası evi terk ederken gurbette annesi ve 7 kardeşiyle kaldı. Anne Emine Yakın, tek kelime Almanca bilmeden gece gündüz çalışarak çocuklarını büyüttü. Yıllar geçti ve Murat ile kardeşi Hakan Yakın, futbolcu oldu ve Basel'de devleri dize getirdi. Anne tesislere evden sandviçler taşıdı. Dibi de gördüler, zirveyi de…

'BEN TÜRK'ÜM, OĞULLARIM TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMASIN'

2005'teki Türkiye-İsviçre maçı öncesi anne Emine Yakın, kurduğu tarihi cümleyle gurbette olmasına rağmen Türkiye'ye olan aidiyet duygusunu şöyle ifade etti: "Ben Türküm... Oğullarım Türkiye'ye karşı oynamasın. Gol atarlarsa çok üzülürüm." Büyük fedakârlıkla büyüttüğü Murat Yakın, teknik adam kimliğiyle Dünya Kupası'nda devlere meydan okuyor.