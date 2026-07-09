Belçika, İspanya maçına hazır!

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta İspanya ile karşılaşacak Belçika, mücadele öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.
ABD Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin tesislerindeki antrenman sahasında teknik direktör Rudi Garcia yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.