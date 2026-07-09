Beşiktaş, Salih Özcan’ı açıkladı! İşte sözleşme süresi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Salih Özcan, kariyerinde 32 kez milli oldu ve 1 gol sevinci yaşadı.

Köln altyapısında yetişen Salih Özcan daha sonra Holstein Kiel, Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giydi.

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