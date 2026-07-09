Beşiktaş, Salih Özcan’ı açıkladı! İşte sözleşme süresi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan ile anlaştı.
Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferini resmen duyurdu.
Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
28 yaşındaki ön libero, aynı zamanda merkez orta saha bölgesinde de forma giyebiliyor.
Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Salih Özcan, kariyerinde 32 kez milli oldu ve 1 gol sevinci yaşadı.
Köln altyapısında yetişen Salih Özcan daha sonra Holstein Kiel, Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giydi.