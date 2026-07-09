Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın kalesi Nübel ile 3. kez bir Alman'a emanet!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 13:33 Son Güncelleme: 9.07.2026 13:35

Beşiktaş'ın kalesi Nübel ile 3. kez bir Alman'a emanet!

Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ta görev yapacak 202. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

AA
Beşiktaş’ın kalesi Nübel ile 3. kez bir Alman’a emanet!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Alman kaleci oldu.

Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferini Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'ten Nübel'i 3 yıllığına renklerine bağlayarak yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacak üçüncü Alman olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 201 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş'ta Nübel, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 14. Alman, 202. de yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

KARİYERİ

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu.

Tecrübeli file bekçisi, altyapılarda TSV Tudorf (2003-2005) ve Paderborn 07 (2005-2014) formalarını giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini Paderborn ile imzalayan Nübel, 5 sezon forma giydiği Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu.

Daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı sonrası siyah-beyazlılar, Nübel'i transfer ederek kalesini güvene aldı.

14. ALMAN FUTBOLCU

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman futbolcu, 1994'te siyah-beyazlı ekibe imza atan kaleci Raimond Aumann oldu. O dönem Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Beşiktaş, kalesini Aumann'a emanet etmişti.

Yıllar içinde sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius ve son olarak Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Alexander Nübel, siyah-beyazlılarda forma giyecek 14. Alman oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

TAKIMDAKİ ALMAN SAYISI İKİ OLDU

Nübel'in takıma dahil olmasıyla Beşiktaş'taki mevcut Alman futbolcu sayısı da ikiye çıktı.

29 yaşındaki kaleci, Ağustos 2024'te transfer edilen vatandaşı Felix Uduokhai ile beraber siyah-beyazlı ekip için ter dökecek.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut ise alt yaş gruplarında Almanya için mücadele ediyor.

SEZONUN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaz transferinde hızlı bir dönem yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar dört oyuncuyu renklerine bağladı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak ilk takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel ile takımı güçlendirmeye devam ediyor.

SİYAH-BEYAZLILARIN YABANCI FUTBOLCULARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika 1 Michy Batshuayi
Benin 1 Junior Olaitan
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Panama 1 Amir Murillo
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın kalesi Nübel ile 3. kez bir Alman'a emanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA