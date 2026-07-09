Beşiktaş’ta Alexander Nübel’den transfer sonrası ilk sözler!

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman kaleci Alexander Nübel, sahada yer almak ve siyah-beyazlı taraftarın coşkusunu hissetmek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Nübel, Beşiktaş YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Transferinin uzun bir süreç olduğunu belirten Alexander Nübel, "İlk temas kurulduğunda Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaydım. Menajerim aradı, Beşiktaş'ın ilgisinden bahsetti. Ben de tamam dedim. Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar... Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda aklıma ilk gelenler bunlardı. Sonrasında, menajerimle birlikte kulüp tarafıyla güzel görüşmeler yaptık. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca, Eduard Graf ile görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız biraz daha kolay oldu. Ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında da her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her geçen gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum. Ve buraya gelmeye karar verdim." diye konuştu.

Nübel, ilk olarak bir derbi galibiyeti elde etmek istediğini kaydederek, şunları söyledi:

"O atmosferi ve o enerjiyi hissetmek istiyorum. Sonrasında sezon içerisinde neler olacağını birlikte göreceğiz. Ama, hazırım. Burada iyi maçlar oynamak için hazırım ve heyecanlıyım. Avrupa kupalarında özel geceler yaşamak istiyorum. Duygusal olarak yoğun olacağını düşünüyorum. Kupalar kazanmak istiyorum. Ve her zaman bunları hatırlamak. Beşiktaş taraftarıyla stadımızda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım."