Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, antrenmana katıldı
Giriş Tarihi: 9.07.2026 13:35

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, antrenmana katıldı

Yeni sezon antrenmanlarına devam eden Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü ile yeni transfer Doğan Alemdar antrenmanda yer almadı.

AA
Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, antrenmana katıldı
  • ABONE OL

Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, sabah idmanında yer aldı.

Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Dayanıklılık ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli takım dönüşünde izin yapan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarla sezonun ilk saha antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni transfer kaleci Doğan Alemdar da ilk takımla idmanına çıktı.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı takım, TSİ 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DOĞAN ALEMDAR #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, antrenmana katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA