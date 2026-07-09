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Giriş Tarihi: 9.07.2026 21:29

Çorum FK, Düzce kampında hız kesmedi!

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Çorum FK, Düzce kampında hız kesmedi!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular ısınma, dar alanda pas ve aerobik koşu yaptı.

Çorum temsilcisi, akşam antrenmanında ise pas çalışması, taktiksel ve çift kale oyunla idmanı sonlandırdı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UĞUR UÇAR #SÜPER LİG #ÇORUM FK

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Çorum FK, Düzce kampında hız kesmedi!
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