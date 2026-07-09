Diyarbakır Stadı, Süper Lig için hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı'nda yeni sezon hazırlıkları yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geçen sezon tamamen yenilenen zeminde bu yıl bakım ve renovasyon çalışmaları yapıldı.

Çim yüzeyindeki ölü kum ve organik tabaka temizlenirken, yeniden tohumlama ve gübreleme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında misafir tribünü Güneydoğu Tribünü'nden Kuzeybatı Tribünü'ne taşınacak. Turnike sistemi tamamen yenilenecek, tahliye kapılarının sayısı ile VIP ve loca kapasitesi artırılacak.

"MAÇLARIN DAHA KEYİFLE İZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de Diyarbakır'ı temsil etmesinin kent adına önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Yeni sezon öncesi statta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Öztekin, şunları kaydetti:

"Geçen sene stadımızın zeminini yenilemiştik. Bu yıl da renovasyon çalışması yaptık. Zemindeki ölü kum ve organik tabakayı temizledik. Yeniden tohumlama ve gübreleme çalışmaları gerçekleştirdik. Seyircilerimiz en çok misafir tribününün yerinin değiştirilmesini istiyordu. Misafir tribününü Güneydoğu Tribünü'nden Kuzeybatı Tribünü'ne taşıyoruz. Turnike sistemi tamamen değişiyor. Tahliye kapılarımızın sayılarını artırıyoruz. Böylece seyircilerimiz giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşamayacak. VIP ve loca kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Maçların daha keyifle izlenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stadımızda kışın alttan ısıtma, yazın ise soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca perdeleme ve hava sirkülasyonu sistemleriyle çimin yüksek sıcaklıklardan en az düzeyde etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Diyarbakır'ın misafirperverliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Öztekin, kente gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Öztekin, "Bütün kulüplerimizin sakatsız ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Amedspor'un da Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ALANDA YENİLİK YAPIYORUZ"

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesinde Şehmus Özer Tesisleri'nde de kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüyor.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ahmet Ülmez de kentin uzun yıllardır Süper Lig heyecanını beklediğini anlatarak, taraftarların büyük bir coşku yaşadığını söyledi.

Yeni sezon öncesi hem kadro hem de tesisleşme anlamında yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Ülmez, şunları aktardı:

"Müthiş bir sevinç var. Bu heyecana karşılık verebilmek için özveriyle çalışıyoruz. Oyuncu kadromuzdan altyapımıza kadar birçok alanda yenilik yapıyoruz. Hem stadyumumuz hem de tesislerimiz Süper Lig'e tam anlamıyla hazır değildi. Bu eksiklikleri gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tesislerimizde bir antrenman sahamız vardı. Sayısını ikiye çıkarıyoruz. Bir sahamızda çim serme aşamasına gelindi, diğer sahamızda da zemin hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık 10 gün içinde iki sahamız da hazır olacak."

Altyapıya yönelik yatırımların da sürdüğünü belirten Ülmez, "Altyapımız için yaklaşık 800 metrekarelik bir konaklama alanı oluşturuyoruz. Tesis binamızdaki odaları ve mutfağı yenileyerek köklü bir değişim gerçekleştiriyoruz. Süper Lig'e bomba gibi geliyoruz. Lige önemli bir heyecan katacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör