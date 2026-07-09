Doğan Alemdar: "Beşiktaş'tan teklif gelince çok heyecanlandım"

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Alemdar, Beşiktaş'tan teklif gelince çok heyecanlandığını ifade etti.

Alemdar, "Bir an kendimi o statta ve taraftarın önünde hayal ettiğim zaman birkaç saat doğal olarak kendime gelemedim. Çünkü her gencin hayali burada olmak. Benim yerimde olmak isteyen binlerce insan var. Elimden geldiğince bu formanın hakkını vermeye hazırım." dedi.

"BAŞARILAR ELDE ETMEK İSTİYORUM"

23 yaşındaki kaleci, "Futbola okul takımında başladım. Kayserispor altyapısında yer aldım. 15 yaşımda ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. 18 yaşımda ilk Süper Lig maçına çıktım. 19 yaşımda Rennes kulübüne transfer oldum. Milli takımda talihsiz bir sakatlık geçirdim. Rennes kulübünde devam ettim ve sonrasında Başakşehir'e geldim. Hedeflerim hayallerim var. Benim hedeflerim hayallerimden büyük. 23 yaşımdayım, iki kez A Milli takımda oynadım. Beşiktaş formasıyla başarılar elde etmek istiyorum. İnşallah Beşiktaş'ta taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklar, kupalar dolu yıllarımız olur." ifadelerini kullandı.

"SABIRSIZIM VE HEYECANLIYIM"



Başarılı file bekçisi, "Kayserispor'da erken yaşta görev aldım ve kaptanlık yaptım. Avrupa ve milli takım tecrübesi edindim. Yeri gelecek ağabey olacağım, yeri gelecek kardeş olacağım. Arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Taraftarlarımızı mutlu şekilde evlerine uğurlamak istiyorum. Bu hikayenin sonunun çok güzel olacağına inanıyorum.



Taraftarlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımız elimizden geleni yaptığımızı gördüğünde mutlu olacaktır. Çok çalışarak buralara geldim. Öğrenmeye devam edeceğim. Hayat felsefem bu. Hedeflerim var. Bu forma altında sabırsız ve çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak her şey." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Doğan Alemdar, son olarak, "Covid-19 döneminde Tüpraş Stadyumu'nda oynamıştım. İnanılmaz bir stat demiştim. Başakşehir döneminde oynayamadım ama taraftar inanılmazdı, büyülenmiştim. Kayserispor döneminde Kayseri'de Beşiktaş'a karşı oynamıştım, penaltı kurtarmıştım.



Çok çalışacağız. Sahada mücadele edeceğim. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın maçlardan mutlu ayrılmaları için çabalayacağız. Beşiktaş kariyerimin güzel geçeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör