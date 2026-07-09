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Giriş Tarihi: 9.07.2026 21:31

Erzurumspor FK yeni sezona hazırlanıyor!

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Erzurumspor FK yeni sezona hazırlanıyor!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde günü çift antrenmanla sonlandırdı.

Sabah saatlerinde geniş alan oyunu, topa sahip olma, ve çift kale maç yapan ekip, akşam idmanında ise tesislerdeki fitness salonunda ağırlık çalışması gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #SERKAN ÖZBALTA #SÜPER LİG

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Erzurumspor FK yeni sezona hazırlanıyor!
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