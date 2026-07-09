Fenerbahçe bastırdı aldı

Detayların görüşüldüğü transferde nihayet mutlu sona ulaşıldı

F.Bahçe, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Aylardır devam eden operasyonda bizzat devreye giren Başkan Aziz Yıldırım, pazarlıklarda Marsilya ile sonunda anlaşmayı sağladı ve müthiş bir operasyona imza attı. Fransız ekibi, 50 milyon Euro'luk bonservis bedelinin tamamını peşin olarak talep ederken, sarı-lacivertliler ise bu bedeli 5 yıla yayılmış şekilde, 10 milyon Euro'luk taksitlerle ödemeyi planlıyordu. Son yapılan görüşmede 40 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar üzerinden Marsilya ile ortak noktada buluşuldu. Ayrıca Greenwood'un transferinden elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Ligue 1 ekibine ödenecek. Oyuncuyla yıllık 8 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme imzalanacak. Ayrıca toplam 3 milyon Euro bonuslar olacak.

BABASI BU TRANSFERDE BAŞROL OYNADI

İngiliz kanat oyuncusunun, tavrını F.Bahçe tarafından koyması transferi kolaylaştırırken, menajerliğini yapan babası Andrew Greenwood'un da Roma'nın teklifini az bularak Marsilya cephesine Türkiye'ye gitmek istedikleri yönünde baskı yaptı ve net konuştu: ''Bizim tercihimiz Türkiye'' dedi. Transfer biterken F.Bahçe camiasında büyük sevinç yaşandı. Oyuncu 24 saat içerisinde özel jetle İstanbul'a gelecek.

SABAH SPOR TEK TEK AÇIKLIYOR: 5 MADDEDE MASON GREENWOOD

1 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, gösterdiği performansla sivrilerek 2019 yılında A takıma yükseldi.

2 Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan İngiliz yıldız, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

3 Hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu. Ana mevkisi sağ kanat ancak sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Sürati, top kontrolü ve iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmesiyle öne çıkıyor.

4 2023'te Getafe'ye kiralık olarak giden başarılı futbolcu, 2024 yazında ise 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya imza attı.

5 İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 17 defa forma giyen Greenwood, A takımda ise 1 kez görev yaptı.