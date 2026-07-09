Fikstür çekiliyor, yeni kurallar yolda

TRENDYOL Süper Lig
'de 2026-27 sezonu fikstürü bugün belli oluyor. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon fikstür çekimi 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. Bu arada Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar, su molası hariç, Süper Lig
'de de uygulanacak. MHK, 24-28 Temmuz'daki kampında kuralları hakemlere anlatacak. TFF; kurslarla ilgili önlerinde zaman olduğu, uygulamaların yetişerek futbolun daha iyi bir şekle geleceği düşüncesinde. Yeni kurallar şöyle:
Hakemler, kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyor. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakibe geçiyor. Gecikmeli kale vuruşlarında ise rakip korner kazanıyor.
Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılmazsa oyuna giren, maç durana kadar en az bir dakika bekliyor.
Sakatlanarak kenara gelen oyuncu, sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda.
Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını kapatırsa hakem kırmızı kart gösteriyor.
Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda VAR devreye giriyor.
Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından inceleniyor.
İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanıyor.