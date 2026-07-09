Göztepe’nin Slovenya kampı başladı!

Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son 2 senedir hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'nın Bled kasabasına gitti.

İzmir ekibinin prensipte anlaşıp, henüz resmi olarak duyurmadığı Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de kafilede yer aldı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos da kampta yer alırken, UEFA Gençlik Ligi'ne katılıp önemli bir başarı yakalayan U19 Takımı'nın yerli ve yabancı genç oyuncuları da Slovenya'ya götürüldü.

3 ÖZEL MAÇ OYNAYACAK

Slovenya'da 26 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek Göztepe burada 3 özel maç oynayacak. İzmir ekibi ilk olarak 13 Temmuz'da Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe ikinci özel müsabakasını 16 Temmuz tarihinde Ukrayna temsilcisi LNZ Cherkasy ile yapacak. Göztepe 23 Temmuz'da ise bir başka Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de 11 Temmuz Cumartesi günü Slovenya'ya gelerek takımla birlikte olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör