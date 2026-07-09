İmzayı attı, izne çıktı!

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel
, Slovakya
kampına katılmıyor. Siyah-beyazlı kulüple 4 yıllık mukavele imzalayan tecrübeli eldiven, Almanya ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için izin yapacak. Ardından 17 Temmuz'da İstanbul'a gelecek ve Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına katılacak.
Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Nübel, sezon başına 6 milyon Euro alacak. Beşiktaş, Bayern Münih'e ise 6.5 artı 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Alemdar'ın bugün Slovakya kampında takıma dahil olması bekleniyor.