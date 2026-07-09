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Giriş Tarihi: 9.07.2026

İmzayı attı, izne çıktı!

İmzayı attı, izne çıktı!
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Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel, Slovakya kampına katılmıyor. Siyah-beyazlı kulüple 4 yıllık mukavele imzalayan tecrübeli eldiven, Almanya ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için izin yapacak. Ardından 17 Temmuz'da İstanbul'a gelecek ve Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına katılacak. Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Nübel, sezon başına 6 milyon Euro alacak. Beşiktaş, Bayern Münih'e ise 6.5 artı 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Alemdar'ın bugün Slovakya kampında takıma dahil olması bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SLOVAKYA #ALEXANDER NÜBEL #İSTANBUL #UEFA AVRUPA LİGİ 2 #MİDTJYLLAND

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İmzayı attı, izne çıktı!
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