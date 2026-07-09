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Giriş Tarihi: 10.07.2026 01:10

İspanya, Belçika maçına hazır!

İspanya, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Belçika maçının hazırlıklarını noktaladı.

AA
İspanya, Belçika maçına hazır!
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2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak İspanya hazırlıklarını tamamladı.

ABD Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahasında teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Belçika karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSPANYA #BELÇİKA #DÜNYA KUPASI

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İspanya, Belçika maçına hazır!
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