Jhon Duran bekliyor

İcardi ile sözleşme konusunda anlaşamayan G.Saray, Jhon Duran
ile el sıkışmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında F.Bahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor. Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor. Galatasaray
'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak. TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.