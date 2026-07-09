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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Jhon Duran bekliyor

Jhon Duran bekliyor
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İcardi ile sözleşme konusunda anlaşamayan G.Saray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında F.Bahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor. Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor. Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak. TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#JHON DURAN #GALATASARAY

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Jhon Duran bekliyor
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