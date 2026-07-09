Jhon Duran, Galatasaray’ı bekliyor!

HABER BEKLİYOR

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor.

Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor.