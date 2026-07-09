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Giriş Tarihi: 9.07.2026 08:32

Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor!

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran, anlaşmaya vardığı Galatasaray'dan resmi imza için haber bekliyor.

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Jhon Duran, Galatasaray’ı bekliyor!
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Mauro Icardi ile sözleşme konusunda anlaşamayan Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı.

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Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor.

Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor.

CİMBOM 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak.

TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #MAURO ICARDİ #JHON DURAN #GALATASARAY #TFF

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Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor!
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