Kanarya’dan gol şov

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe, özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup etti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk sınavına çıkan sarı-lacivertliler hem skor hem de oyunuyla olumlu bir görüntü sergiledi. Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42'de Milan Skriniar, 60'ta Fred, 70'te Glitia kendi kalesine ve 74'te Becao kaydetti.
Sarı-lacivertliler yoğun ön alan baskısı, top kaybı sonrası kontra pres ve hızlı hücum organizasyonlarıyla ön plana çıktı. Kanatları etkili kullanan F.Bahçe, tempolu futboluyla taraftarlarına umut verdi. Kanarya, cumartesi saat 20.30'da Pogon Szczecin ile karşılaşacak.