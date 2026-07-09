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Giriş Tarihi: 9.07.2026 19:36

Kevin Rodrigues, Gençlerbirliği'ne imza attı!

Gençlerbirliği, Gaziantep FK'dan ayrılan Kevin Rodrigues'i renklerine bağladı.

AA
Kevin Rodrigues, Gençlerbirliği’ne imza attı!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.

Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Kevin Rodrigues, Gençlerbirliği'ne imza attı!
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