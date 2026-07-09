Koleksiyoner

Lionel Messi
, Dünya Kupası
'na damga vurmaya devam ediyor. Mısır karşısında sadece 5 dakikada Arjantin'i 1 gol-1 asistle maça ortak eden Tangocu, 3-2'lik galibiyetin mimarı oldu. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda olan Messi, rekoru 21 gole çıkardı ve bu turnuvada ağları 8'inci kez sarstı. Eleme turlarında üst üste 6. karşılaşmasında fileleri havalandıran 39 yaşındaki efsane, turnuva tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. İşte Messi'nin rekorları:
Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu (21)
En çok asist yapan futbolcu (9)
En çok maça çıkan oyuncu (31)
Üst üste en çok maçta gol atan futbolcu (9)
Eleme turlarında üst üste en çok maçta gol atan oyuncu (6)
İki farklı Dünya Kupası'nda 7+ gol atan ilk futbolcu
Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu (38 yaş 359 gün).