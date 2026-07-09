Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan, İstanbul’da
Giriş Tarihi: 9.07.2026

Salih Özcan, İstanbul’da

Salih Özcan, İstanbul’da
  • ABONE OL
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Salih Özcan dün gece İstanbul'a ayak bastı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından vakit kaybetmeden Slovakya kampına katılacağı aktarıldı. Alman ekibi B.Dortmund'dan transfer edilen milli futbolcunun siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Salih ilk açıklamasında, ''Dört gözle bugünü bekledim. Orkun Kökçü ile kavuştuk. Milli Takım'da rahat hissediyordum onunla oynarken. Hedefimiz şampiyonluk'' ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ORKUN KÖKÇÜ #SALİH ÖZCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Özcan, İstanbul’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA