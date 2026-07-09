Salih Özcan, İstanbul’da

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Salih Özcan
dün gece İstanbul'a ayak bastı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından vakit kaybetmeden Slovakya kampına katılacağı aktarıldı. Alman ekibi B.Dortmund'dan transfer edilen milli futbolcunun siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Salih ilk açıklamasında, ''Dört gözle bugünü bekledim. Orkun Kökçü
ile kavuştuk. Milli Takım'da rahat hissediyordum onunla oynarken. Hedefimiz şampiyonluk'' ifadelerini kullandı.