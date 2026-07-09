İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez,
transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Serie A ekiplerinden Como ve İnter'in kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi. G.Saray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil'
diyerek kapıyı kapattı. Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken İnter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti. Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor. Galatasaray
'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.