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Giriş Tarihi: 9.07.2026 07:34

Trabzonspor, Tolu Arokodare'de vites artırdı!

Trabzonspor, Tolu Arokodare transferi için kulübü Wolverhampton’ı kiralama seçeneğine ikna ederken, 1.97’lik Nijeryalı golcü ile temaslarını hızlandırdı.

Trabzonspor, Tolu Arokodare’de vites artırdı!
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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Tolu Arokodare'nin görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi.

Bordo-mavililer, 1.97'lik dev golcü için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ancak Nijeryalı yıldızın maaşının tamamının karşılanmasını istediği belirtildi.

Şartları kabul eden Karadeniz temsilcisi, şimdi 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Arokodare'nin, Fırtına'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile bir görüşme gerçekleştirerek Trabzonspor, şehir ve kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı ve olumlu bir yaklaşım içinde olduğu gelen haberler arasında.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Transfer sürecinde şu an için taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmadığı ancak görüşmelerde önemli bir pürüz yaşanmaması halinde Trabzonspor cephesinin, kısa süre içinde imzayı attırmayı hedefle diği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Wolverhampton ile 3 yıllık daha sözleşmesi olan Tolu Arokodare, 10 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#PAUL ONUACHU #NİJERYA MİLLİ TAKIMI #TRABZONSPOR #WOLVERHAMPTON

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Trabzonspor, Tolu Arokodare'de vites artırdı!
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