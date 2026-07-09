Wolves ‘tamam’ dedi sıra Arokodare’de

Trabzonspor
'un transfer gündeminde yer alan Tolu Arokodare'nin görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-mavililer, 1.97'lik dev golcü için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ancak Nijeryalı yıldızın maaşının tamamının karşılanmasını istediği belirtildi.
Şartları kabul eden Karadeniz temsilcisi, şimdi 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Arokodare'nin, Fırtına'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile bir görüşme gerçekleştirerek Trabzonspor, şehir ve kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı ve olumlu bir yaklaşım içinde olduğu gelen haberler arasında.