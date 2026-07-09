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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Wolves ‘tamam’ dedi sıra Arokodare’de

Wolverhampton’ı kiralama seçeneğine ikna eden Trabzonspor yönetimi, 1.97’lik Nijeryalı golcü ile temaslarını hızlandırdı

Wolves ‘tamam’ dedi sıra Arokodare’de
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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Tolu Arokodare'nin görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-mavililer, 1.97'lik dev golcü için Wolverhampton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ancak Nijeryalı yıldızın maaşının tamamının karşılanmasını istediği belirtildi. Şartları kabul eden Karadeniz temsilcisi, şimdi 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Arokodare'nin, Fırtına'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile bir görüşme gerçekleştirerek Trabzonspor, şehir ve kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı ve olumlu bir yaklaşım içinde olduğu gelen haberler arasında. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#PAUL ONUACHU #TRABZONSPOR

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Wolves ‘tamam’ dedi sıra Arokodare’de
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