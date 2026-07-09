Yalçın Koşukavak: "Özverili ve iyi niyetle çalışıyoruz"

Üst üste yaşadığı 3 şampiyonluğun ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Menteşe Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleşen ilk antrenmana 10 yerli ve 3 yabancı olmak üzere toplam 13 yeni transfer katıldı. Antrenman öncesinde yönetim ve teknik kadro basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİĞER LİGLERE BENZEMİYOR"

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kulübün kongre sürecinden dolayı hazırlıklara biraz geç başladıklarını belirterek, aradaki zaman farkını yönetim kurulunun büyük özverisiyle kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

1. Lig'in zorluklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu lig diğer liglere benzemiyor. Burası daha büyük bütçeler, daha büyük kadrolar ve daha büyük bir organizasyon. O yüzden biraz handikaplıyız ama çok özverili ve iyi niyetle çalışıyoruz. İyi olacak inşallah."

Muğlaspor'un altyapısından yetişen ve 2012 yılında kulüpten ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Ozan Sol, 15 yıl sonra yuvasına dönmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Kulübün son transferi olan 31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski ise takımla ilk antrenmanına çıkarken, Muğlaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve geleceğin kendileri için çok güzel geçmesini umduğunu dile getirdi.

İKİNCİ ETAP KAMPI BURDUR'DA

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Muğlaspor Futbol Şube Başkanı Abdullah Eskihisarlı, kadro yapılanması hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Şu an için kiralıktan dönenlerle birlikte toplam 21 futbolcunun idmanlarda yer aldığını söyleyen Eskihisarlı, takımdaki eksik mevkilere yönelik transferlerin devam edeceğini ve takımın 18-19 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a gideceğini açıkladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör