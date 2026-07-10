Alanyaspor’un yeni sezon kamp programı belli oldu

Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'un 2026-2027 sezonu öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampı programı netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını iki etap halinde sürdürecek.

Turuncu-yeşilli ekibin ilk etap kampı, 12-23 Temmuz tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Alanya temsilcisi, ikinci etap kampını ise 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacak.

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