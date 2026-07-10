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Giriş Tarihi: 10.07.2026 19:49 Son Güncelleme: 10.07.2026 19:50

Amed Sportif Faaliyetler'den CSKA Sofia'dan transfer

Amed Sportif Faaliyetler, CSKA Sofia forması giyen Kosovalı milli futbolcu Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Amed Sportif Faaliyetler’den CSKA Sofia’dan transfer
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak CSKA Sofia forması giyen Kosovalı milli futbolcu Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stoper başta olmak üzere sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova, çok yönlü oyun yapısı ile takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Lumbardh Dellova'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Amed Sportif Faaliyetler'den CSKA Sofia'dan transfer
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