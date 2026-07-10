Anthony Musaba: En büyük amacımız ve isteğimiz şampiyonluk

"HOCAMIZ NET BİR ŞEKİLDE BİZDEN BEKLENTİLERİNİ, İSTEKLERİNİ ANLATIYOR"

Teknik Direktör İsmail Kartal'la olan iletişimini ise Anthony Musaba, "Bana göre herkes için iyi bir iletişim söz konusu. Hocamızla iyi anlaştığımızı, iyi bir iletişim sergilediğimizi düşünüyorum. Hocamız herkese yardımcı oluyor. Onun oyun felsefesini anlayabilmek adına bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere direktiflerini sürekli olarak sunuyor ve bununla çok meşgul. Yani bize oyun felsefesini anlatabilmek konusunda çok meşgul. Aynı zamanda çok açık birisi. Net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor ki bana göre bu çok önemli. Bir oyuncu için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocamız bunu sergilediğinde, bu şekilde anlattığı zaman bize sahada iyi bir his vermiş oluyor. Biz de daha iyi bir şekilde bunu yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla hocamızla iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bana göre şu anki süreç içerisinde adaptasyondan bahsedecek olursak iyi bir iş çıkardığımızı düşünebiliriz" sözleriyle anlattı.



"DIRK KUYT ÇOK BÜYÜK BİR KARİYERE SAHİP"

Başarılı kanat oyuncusu, Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt'ın takımda olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de şöyle aktardı:

"Onun takımda olması kişisel anlamda beni çok mutlu etti. Öyle zannediyorum ki herkes de aynı düşünüyordur bu konuda. Çünkü kendisi çok bilinen, tanınan bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Aktif futbol hayatında çok büyük kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe için de çok önemli birisi. Efsane olarak nitelendirilecek birisi çünkü Fenerbahçe'yle burada şampiyonluk da yaşadı. Dolayısıyla büyük bir isim. Ben 19 yaşlarımdayken o da öyle zannediyorum ki Feyenoord altyapısında çalışıyordu. Dolayısıyla oynamış olduğumuz maçlardan dolayı birbirimizi çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Onun buraya gelmiş olması beni çok ama çok mutlu etti. Hızlı bir şekilde buraya adapte olduğunu belirtmem gerekiyor. Kendisi çalışılacak harika bir kişi."



"TAKIM İÇERİSİNDE ÇOK İYİ BİR AMBİYANS, ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR"

Takım içindeki birlik ve beraberlik ortamından da bahseden Musaba, "Takım içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer var. Zira sezon başı kampları sizi birbirinize daha çok yakınlaştırır. Daha önce tatildeydik. Bir ara vardı bizler açısından ama tekrar başladık ve sezona başladıktan sonra da hem saha içerisinde hem saha dışında çok fazla vakit geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da sizi birbirinize daha fazla yakınlaştırmış oluyor ve daha çok vakit geçirme imkânı sunmuş oluyor. Dolayısıyla şu anda çok iyi bir atmosfer olduğunu yinelemek istiyorum. Aynı zamanda takım olarak da yeni sezon için çok heyecanlıyız, Fenerbahçemizin hedeflerini gerçekleştirebilme noktasında. Buradaki atmosfer oyununuza da, sahada gösterdiğiniz performansa da yansır. Dolayısıyla içeride çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.