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Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:03

Fenerbahçe, Pogon Szczecin ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile kozlarını paylaşacak.

AA
Fenerbahçe, Pogon Szczecin ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında yarın (11 Temmuz cumartesi günü) Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek.

Hofmann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, Pogon Szczecin ile karşılaşacak
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