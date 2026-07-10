Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak
Giriş Tarihi: 11.07.2026 00:15

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak.

AA
FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak
  • ABONE OL

Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak.

19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek çimlerin 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak.

Dört kategorideki ürünlerin her birinden 2.026 adet üretileceği ve tüm ürünlerin satılması durumunda 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde edileceği kaydedildi.

3000 dolarlık paketin içinde altın işlemeli metal hatıra bilet, mini bir Dünya Kupası final topu replikası ve kristal kesim cam bir Dünya Kupası kupası da yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ABD #2026 DÜNYA KUPASI #BİRLEŞİK KRALLIK #AVRUPA #FIFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA