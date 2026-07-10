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Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:08

Furkan Soyalp, Kayserispor'a veda etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, veda mesajı yayımladı.

AA
Furkan Soyalp, Kayserispor’a veda etti
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Furkan Soyalp, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolun her zaman istenilen sonuçları getirmediğini belirterek, sezon boyunca sahada ve antrenmanlarda takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.

Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Furkan Soyalp, mesajında şunları kaydetti:

"Bu sezon boyunca sahada, antrenmanda, iyi günde ve kötü günde elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. İyi oynadığım günler oldu, kötü oynadığım da ama maç bittiğinde vücudumun son gücünü kullanmadığım hiç olmadı. Pes etmemek için son ana kadar savaştık. Ancak ne yazık ki emek her zaman karşılığını vermiyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve her koşulda takımının yanında olan büyük Kayserispor taraftarına ve 'Kapalı Kale'ye minnettarım. Söylemeden geçemeyeceğim, ilk geldiğim günden bu yana, kendi içlerindeki savaşçı ruhun yansımasını bana yakıştıran Kayseri halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı taşıdığım her gün benim için büyük bir gurur ve unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak. Her şey için teşekkürler Kayserispor."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRENDYOL 1 #ABD #KAYSERİSPOR #INSTAGRAM

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Furkan Soyalp, Kayserispor'a veda etti
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