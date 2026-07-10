Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:00 Son Güncelleme: 10.07.2026 16:01

Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.

DHA
Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
  • ABONE OL

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, kampın altıncı gününde sahaya çıkarak antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes kampında hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA