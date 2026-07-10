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Giriş Tarihi: 10.07.2026 20:32 Son Güncelleme: 10.07.2026 20:45

Köklü kulüp küme düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce liglere katılmama kararı alan Altınordu'nun küme düşürüldüğünü açıkladı.

DHA
Köklü kulüp küme düşürüldü
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #ALTINORDU

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Köklü kulüp küme düşürüldü
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