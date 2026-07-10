Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:12 Son Güncelleme: 10.07.2026 17:13

Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

Portekiz Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın başına Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

DHA
Jorge Jesus’un yeni takımı belli oldu
  • ABONE OL

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez, istifa ettiğini açıklamıştı. Martinez'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki Jorge Jesus getirildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve getirildiğini federasyonun resmi sanal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadelerine yer verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JORGE JESUS #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI #FENERBAHÇE #MİLLİ TAKIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA