Prestianni’ye Cabral markajı!

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Portekiz basınından Record'a, Benfica'da birlikte forma giydiği Gianluca Prestianni hakkında açıklamalarda bulundu.

Cabral, Prestianni'nin bordo-mavili takıma yakın olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Umarım gelir. Önemli özelliklere sahip büyük bir oyuncu. Transferi gerçekleşirse Trabzonspor'un hücum hattına enerji ve kalite katacaktır" dedi.

Yeşil Burun Adalı sol bek, Benfica döneminde Prestianni ile yaşadığı Vinicius Junior formasıyla ilgili tartışma hakkında ise "Böyle bir şey yaşanmamalıydı ancak bu aramızdaki dostluğu bozmadı. O iyi bir insan" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör