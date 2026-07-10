Stale Solbakken'den Haaland itirafı! "Bu sır değil"

Solbakken, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynayacakları maç öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Norveçli taraftarların turnuvaya ev sahipliği yapan tüm şehirlerde son derece coşkulu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bu durum evimizde de büyük bir heyecan yaratıyor, tüm Norveç yarını sabırsızlıkla bekliyor. Bu Dünya Kupası'nda daha şimdiden harika geceler yaşadık ve bu durum tüm ülkeyi bir araya getiriyor. Belki de bu başarı Norveç'e bir daha hiç gelmeyecek, çünkü her seferinde bir Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na gitme fırsatımız olsa da son katılımımızın üzerinden 26 yıl geçmişti. Tam da bu yüzden heyecan zirve noktasına ulaşmış durumda." diye konuştu.

Solbakken, "Bu maçın Erling Haaland ile Harry Kane arasında doğrudan bir gol düellosuna dönüşeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bence bu maç Norveç ile İngiltere arasında. Ancak Kane'in İngiltere için, Haaland'ın da bizim için bir numaralı maç kazandırıcı oyuncular olduğu bir sır değil." yanıtını verdi.

Havanın sıcak ve nem oranının yüksek olmasının herkesin pres oyununu etkilediğine dikkati çeken Solbakken, "Ama sonuçta bu Norveç-İngiltere maçı, yani pres oyununu gerçekleştirmek için her iki ülkenin de benzer iyi ya da kötü koşullara sahip olduğu iki takım karşı karşıya. Eğer bu bir etkense, her iki takım için de durumun aynı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Solbakken, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth'un performansına yönelik eleştirilerle ilgili soru üzerine, "Sörloth, takım için çok iyi bir iş çıkardı; özellikle uzun oynamak zorunda kaldığımız anlarda Erling'in yükünü hafifletmesi açısından. Böylece Erling o kadar çok ikili mücadeleye girmek zorunda kalmıyor, bu yükün büyük bir kısmını Sörloth üstlendi. Onu hem uzun toplarda hem de kombinasyon oyununda kullandık. Tabii ki topla biraz istikrarsız olduğu bazı maçlar veya en azından bazı devreler oldu ama takımdaki fiziksel varlığı çok ama çok iyiydi. Diğer oyuncuların içeri kat edip daha fazla alan bulabilmesi için rakipleri yıpratmaya son derece hazırdı. Dolayısıyla Sörloth takım için çok iyi bir iş çıkardı. Belki biraz farklı bir şekilde, kendisi de kesinlikle 'Ben de bir gol atmalıyım' diye düşünmüştür. Henüz geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

58 yaşındaki teknik adam, "5 milyon nüfuslu bir ülke, nasıl oldu da bu kadar yetenekli bir jenerasyon yetiştirmeyi başardı?" şeklinde bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Aslında bu jenerasyonun biraz geniş bir yaş aralığına yayıldığını düşünüyorum; çünkü kadromuzda 30 yaş civarında ya da 30 yaşından büyük oyuncular olduğu gibi, 18-20 yaşlarında olan oyuncularımız da var. Bir de şu an kariyerlerinin zirvesini yaşayan Haaland, Odegaard ve Berge gibi orta yaş grubundaki oyuncularımız bulunuyor. Bu yüzden buna tek bir "jenerasyon" denebilir mi emin değilim ama ortada büyük bir başarı var. Kulüplerin yoğun emeği var, federasyonun yoğun emeği var. Ve bence Norveç'teki herkes spor yapmayı çok seviyor. Kulüplerin günlük bazda gerçekten çok iyi çalıştığını düşünüyorum ve sanırım şu an burada olmamızın sebebi de bu."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör