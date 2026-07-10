Süper heyecanda rota hazır

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu fikstür çekimi dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp başkanları ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde maraton, 14-15-16- 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Bu bağlamda ilk büyük maç, Fenerbahçe- Beşiktaş arasında 4. haftada oynanacak. Galatasaray- Fenerbahçe ise 9. haftada karşı karşıya gelecek. Organizasyonda konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, adaletli bir fikstür olduğunu belirterek "Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah polemikten uzak bir sezon gerçekleştiririz" dedi.



ATASOY: BOL GOLLÜ SEZON DİLİYORUM

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, sezonun hayırlı olmasını diledi. "Rekabetin saha içinde kaldığı, hakem hatalarını konuşmadığımız bir sezon olsun inşallah" diyen Atasoy, "Bol gollü, sakatlıksız bir sezon diliyorum. Herkese başarılar. Son video paylaşımımızda, taraftara son birkaç saniyesinde verdiğimiz bir tüyo var. Şahane bir ekip" ifadelerini kullandı.



TÖRENE DAMGA VURAN GERGİNLİK

KURA çekiminde Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk arasında tatsız bir an yaşandı. Öztürk, sahnede tek tek TFF yöneticileriyle selamlaştı. Göktürk ise elini sıkmayı reddetti. Serzenişte bulunan Metin Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'in bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız' diye onu yerine getirdiler. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı. Barış Göktürk ise "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.