Tiago Djalo: Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi

'VINCENZO ITALIANO'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK GÜZEL TECRÜBE'

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yüksek enerjisinin takıma olumlu katkı sağlayacağını söyleyen tecrübeli stoper, "Hocamızın enerjisi yüksek. Takımımızın da böyle bir hocasının olması gerekiyor zaten. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızdan bir şeyler öğrenmek güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Umuyorum birlikte güzel şeyler başarabiliriz ama bu adım adım gerçekleşecek olan bir şey. Güzel şeylerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'HOCAMIZIN TARZINA ALIŞKINIM'

Daha önce İtalya ve Fransa'da benzer futbol anlayışıyla çalıştığını belirten Portekizli oyuncu, "Her hocanın kendine ait bir tarzı var. Ben daha önce de söylediğim gibi hocamızın tarzına alışkınım. Hocamızdan bir şeyler öğreniyorum. İtalya'da oynadım, Fransa'dan da yine bu tarza alışkın olduğumu söyleyebilirim. Ama inanıyorum ki takımımız, hocamızla ve bu yeni yaklaşımla birlikte gelişim gösterecektir. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon fazla gol yemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

'ŞU AN HEDEFİMİZ VE ODAĞIMIZ AVRUPA'DA TURU GEÇMEK '

Lig şampiyonluğu hakkında konuşmanın erken olduğunu belirten Tiago Djalo, "Lig şampiyonluğu konusunda konuşmak için şu an henüz erken ve zor diyebilirim. Adım adım gelişim göstereceğiz. Bu konuya adım adım yaklaşacağız. Toplu ve topsuz olarak gelişmemiz gerekiyor. Şu an da önümüzde birkaç gün sonra oynayacağımız Avrupa Ligi play-off maçı var. Öyle bir önemli maç bizi bekliyor. Ligle alakalı olan kısmı, lig başlayacağı zaman düşüneceğiz. Şu an hedefimiz ve odağımız Avrupa'da turu geçmek. İnanıyorum ki bu sene geçen seneden çok daha farklı olacak ama ligde de" açıklamasını yaptı.

'BU TURA HAZIR OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Avrupa kupalarında mücadele etmenin önemine değinen Djalo, "Avrupa kupalarında oynamamak tabii ki bir futbolcu için iyi değil, kendi açımdan söylüyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla sezon oynadım. Şampiyonlar Ligi turnuvasında bulundum ki harika bir turnuva. İnsana vizyon katıyor. Kazanma ihtimaliniz olan bir turnuva, iyi bir takımınız da varsa eğer. Ama şu an önümüzde oynayacağımız Avrupa Ligi maçı var. Önümüzde bu turu geçme fırsatı var aynı zamanda. Neleri daha iyi yapabileceğimize, bugünden itibaren neleri daha iyi yapabileceğimize konsantre olmamız ve o konuların üzerine çalışmamız lazım. Ben birkaç güne bu karşılaşmaya, bu tura hazır olacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.