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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Yeni kurallar sezona

İşte 2026 Dünya Kupası ile hayata geçirilen ve bu sezon Süper Lig'de de uygulanacak olan 11 YENİ KURAL ŞÖYLE:

Yeni kurallar sezona
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Hakemler, taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak.
TAÇ atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakip takıma geçecek.
KALE vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip ekip korner kullanacak.
OYUNCU değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak.
SÜRENİN aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek ve takımı 1 kişi eksik mücadele edecek.
SAKATLIĞI nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve saha dışına çıkan futbolcu, yeniden oyuna girebilmek için en az 1 dakika beklemek zorunda olacak.

RAKİBİYLE yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek.
HAKEM kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ile buna teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak.
HATALI kullanılan kornerler ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak.
GOL veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek.
İHLAL tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek.

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#2026 DÜNYA KUPASI #SÜPER LİG #VAR

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Yeni kurallar sezona
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