2026 Dünya Kupası’nda Norveç ile İngiltere karşı karşıya!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşılaşacak. ABD'nin Miami kentinde oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TSİ 00.00'da başlayacak.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

KANE VE HAALAND YARIŞTA

Norveç'in en önemli gol silahı Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle altın ayakkabı yarışında 8'er golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi takip ediyor. Milli takım kariyerinde 54 maçta 62 gole ulaşan yıldız futbolcu, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.

İngiltere ise son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan ağları havalandırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlamıştı.

Dünya Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak İngiltere, turnuvadaki son 10 maçında yalnızca bir yenilgi aldı. İngiliz ekibi, Dünya Kupası'nda üst üste dördüncü galibiyetini alarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

KANE YENİ REKOR PEŞİNDE

Harry Kane, Dünya Kupası'nda attığı 14 golle İngiltere tarihinin organizasyondaki en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Norveç ağlarını havalandırması halinde Gary Lineker'in üst üste dört Dünya Kupası maçında gol atma rekoruna ortak olacak.

İki ekip Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Norveç son üç resmi maçta İngiltere'ye mağlup olmadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör