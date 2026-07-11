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Giriş Tarihi: 12.07.2026 02:53

2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere yarı final biletini uzatmalarda kaptı! Bellingham yıldızlaştı...

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere kozlarını paylaştı. İngiltere, uzatmalara giden maçta rakibini Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere yarı final biletini uzatmalarda kaptı! Bellingham yıldızlaştı...
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü atan taraf 36. dakikada Schjelderup ile Norveç oldu.

45+2'DE BELLINGHAM SAHNEDE

İngiltere bu gole Jude Bellingham ile 45+2'de yanıt verdi ve devre 1-1 sona erdi.

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Maçın ikinci yarısında taraflar girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve 90 dakika beraberlikle sona erdi.

UZATMALARDA SAHNE YİNE BELLINGHAM'IN

Jude Bellingham, 94. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'ye turu getiren golü kaydetti.

YARI FİNAL BİLETİ İNGİLİZLERİN

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İngiltere, 120 dakikanın sonunda Norveç'i yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

İngilizler yarı finalde, Arjantin-İsviçre maçının galibiyle final için mücadele edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere yarı final biletini uzatmalarda kaptı! Bellingham yıldızlaştı...
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