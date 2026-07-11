2026 FIFA Dünya Kupası: İngiltere yarı final biletini uzatmalarda kaptı! Bellingham yıldızlaştı...

Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü atan taraf 36. dakikada Schjelderup ile Norveç oldu.
45+2'DE BELLINGHAM SAHNEDE
İngiltere bu gole Jude Bellingham ile 45+2'de yanıt verdi ve devre 1-1 sona erdi.
Maçın ikinci yarısında taraflar girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve 90 dakika beraberlikle sona erdi.
UZATMALARDA SAHNE YİNE BELLINGHAM'IN
Jude Bellingham, 94. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'ye turu getiren golü kaydetti.
YARI FİNAL BİLETİ İNGİLİZLERİN
Kalan bölümde başka gol olmadı ve İngiltere, 120 dakikanın sonunda Norveç'i yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.