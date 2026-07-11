Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Almanya Futbol Federasyonundan Jürgen Klopp açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 19:00 Son Güncelleme: 11.07.2026 19:04

Almanya Futbol Federasyonundan Jürgen Klopp açıklaması!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Jürgen Klopp ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

AA
Almanya Futbol Federasyonundan Jürgen Klopp açıklaması!
  • ABONE OL

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), teknik direktörlük görevi için başkan Bernd Neuendorf'un Jürgen Klopp ile ABD'de bir görüşme gerçekleştirdiğini ve olası bir sözleşmenin temel konularında mutabakata varıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "DFB Başkanı Bernd Neuendorf, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığı üzerine kapsamlı bir ilk görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu yapıcı görüşmede, olası bir sözleşmenin temel hususları üzerinde mutabakata varıldı. Görüşmeler önümüzdeki hafta da devam edecek." denildi.

2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucu yenilen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU #ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Futbol Federasyonundan Jürgen Klopp açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA