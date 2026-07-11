Altınordu küme düştü

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Altınordu Kulübü'nün belirtilen süre içerisindeFederasyondan yapılan açıklamada, "Altınordu'nun 2026-27 sezonunda profesyonel lige katılmama talebi uyarınca Nesine 2. Lig'den bir alt lige düşürülmesine, 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3. Lig'e düşürülmelerine, Altınordu'nun yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

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