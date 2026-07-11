Altınordu küme düştü

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Altınordu Kulübü'nün belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Altınordu'nun 2026-27 sezonunda profesyonel lige katılmama talebi uyarınca Nesine 2. Lig'den bir alt lige düşürülmesine, 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3. Lig'e düşürülmelerine, Altınordu'nun yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi. 1923 yılında kurulan Altınordu, köklü kulüpler arasında yer alırken genç oyuncu yetiştirme başarısıyla ön plana çıkıyordu.