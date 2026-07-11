Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Giriş Tarihi: 11.07.2026 22:42

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

AA Futbol
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
  • ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanında sabah salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Günün ikinci idmanı ise sahada yapılan dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas ve geçiş çalışmasıyla devam etti. idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY FUTBOL TAKIMI #OKAN BURUK #GALATASARAY #KEMERBURGAZ METİN OKTAY TESİSLERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA