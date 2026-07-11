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Giriş Tarihi: 11.07.2026 22:41

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Başkent kulübünün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki grup halinde çalışan kırmızı-siyahlılarda ilk grup, fitness salonunda kuvvet antrenmanı gerçekleştirirken ikinci grup, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oynadı.

İdmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerden kurulu dar alanda maç yapan başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın saat 17.30'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçı yapacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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