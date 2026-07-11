İdolü Pogba, lakabı Vieira!

Galatasaray, ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapmaya hazırlanıyor. 1.90'lık orta saha Burnley'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılacak.

22 yaşındaki oyuncu için sözleşmede 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 26 milyon Euro şarta bağlı opsiyon yer alacak. SABAH Spor, Ugochukwu'yu mercek altına aldı.

UGOCHUKWU; Desire Doue, Ousmane Dembele, Mathys Tel ve Eduardo Camavinga gibi dünya yıldızlarının yanı sıra G.Saray'ın eski oyuncusu Sacha Boey'in yetiştiği Fransa'nın altyapı cenneti Rennes'den çıktı.

ROL model olarak Paul Pogba'yı örnek alan genç yetenek, 'Benim profilim ona çok benziyor' diyerek hayranlığını dile getirmişti.

1.90'lık fiziği ve oyun anlayışıyla akademi antrenörleri tarafından 'Patrick Vieira' lakabıyla çağırıldı.

RENNES'IN ardından 2023'te Chelsea'ye 27 milyon Euro'ya giderken ertesi sene Southampton'a kiralandı. Geçen dönem ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'in yolunu tuttu.

BURNLEY ile 35 maça çıkan ve 27'sinde ilk 11 başlayan Ugochukwu, 90 dakika başına kat ettiği 9.9 km mesafe, 13.8 depar sayısı ve 34.9 km/s maksimum hızıyla fiziksel kalitesini Premier Lig'e yansıttı.

MAÇ başına 33 gibi ortalamayla topla buluşurken, yüzde 83 genel pas isabeti, kendi yarı sahasında yüzde 89, rakip yarı sahada ise yüzde 79 isabet değerleri tutturdu.

2023/24'TE uyluk sakatlığı nedeniyle 134 gün sahalardan uzak kalması kariyerinin en büyük problemi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

ŞUT PASI: 0.15

BAŞARILI DRIBBLING: 0.65

TOP KAZANIM: 0.65

ARAYA GİRME: 0.8

RS TOP KAZANIM: 2.55

3. BÖLGEYE İSABETLİ PAS: 2.21 (%67)

YERDE KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE: 5.59 (%52)