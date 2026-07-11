İki ayağınla da topa vuracaksın oğlum!

Her futbol sevdalısı baba, çocuğunda yeteneği gördüğünde bir gün futbolcu olmasının hayalini kurar. Bu işler evin koridorunda, bahçesinde, en yakındaki futbol sahasında babanın oğluna şut attırmasıyla başlar. Mason Greenwood'un hikâyesi de böyle başladı. 4 yaşında, babası ona 2 ayağıyla da şut vurmayı öğrettiğinde Greenwood, 2 yıl sonra bölgede yayın yapan bir gazetenin spor sayfasında büyük yetenek diye yer alacağından habersizdi elbette. United altyapısına 7 yaşında geldi. Döneminin en yetenekli, hızlı, iki ayağıyla da şut atabilen oyuncusu olarak taraftarların diline düştü. Bölgesel yarışmalarda atletizm birinciliklerini de bir kenara yazarsak Mason Greenwood, her çocuğun hayal ettiği, başarılı bir kariyerin eşiğindeydi.

VEKALET İLE MAÇA GİTTİ

Solskjaer, onu Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına götürdüğünde reşit olmadığından ailesinden vekaletname alınmış, formasına 54 numara PSG mağazasında bastırılmıştı. Ertesi sezonun son maçında M.United formasıyla sahaya çıkan en genç oyuncu ünvanını aldı. Pandemi herkes için zordu. Kısıtlamalar, eve kapanmalar, partiler derken milli takım kampında Phil Foden ile odalarına çağırdıkları kadınlar… 16 yaşından beri flört ettiği kız arkadaşı ondan şiddet gördüğünü açıkladığında Greenwood, sadece M.United'da değil İngiltere'de de istenmeyen adam ilan edildi. Bugün bu ikili birlikteler, çocukları da var ama Greenwood için futbol sahalarından uzak kaldığı yılın ardından işler o kadar kolay değildi. Madrid şehri kulübü Getafe ona kucak açtı. 'Herkes ikinci bir şansı hak eder'in futbol sahasında vücut bulmuş örneği Greenwood. Marsilya'ya 'Her şeyi geride bıraktım' diye geldi ve geçen sezon 45 maçta 26 gol, 11 asiste imza attı.

F.BAHÇE'DE NE YAPAR?

Geçen sezonun devre ortasında F.Bahçe, Lookman'ı A.Madrid'e kaptırmıştı. Bu kez Roma'nın da yoğun isteğine rağmen Aziz Yıldırım yönetimi bu transferi bitirdi. 'Greenwood, F.Bahçe'de ne yapar?' sorusunun cevabı, geçen sezon F.Bahçe'nin, G.Saray'ın 3 puan gerisinde bitirdiği ligde 3 mağlubiyet daha az almış olmasına rağmen 11 maçı berabere bitirmesinde saklı. Geride kalan sezonda F.Bahçe'de Talisca'nın 27 gol, 5 asisti ile Kerem Aktürkoğlu'nun 15 gol, 10 asisti, 11 beraberlikteki kayıpları çözmeye yetmedi. Mason Greenwood, Marsilya'daki istatistiklerini F.Bahçe'ye taşırsa vereceği katkı ortada.