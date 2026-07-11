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Giriş Tarihi: 11.07.2026

İlk maçta zafer, ikinci sınavda fren

İlk maçta zafer, ikinci sınavda fren
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Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, 35'er dakikadan iki devre halinde yapıldı. Siyah-beyazlılar sahaya Emir, Kartal Kayra, İlhan, Rıdvan, Cumali, Mustafa Azem, Ali, Fahri Kerem, Ahmet Sami, Asım Efe ve Semih 11'iyle çıktı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken ikinci yarının 38. dakikasında yeni transferlerden İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla ilk maçında galibiyet golünü attı. Kara Kartal günün ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz'e 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar Emre Bilgin, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Kayra Yılmaz 11'iyle çıktı. Lodz'un gollerini 30. dakikada Kornvig, 47'de Alvarez kaydetti.

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İlk maçta zafer, ikinci sınavda fren
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