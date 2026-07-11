İlk maçta zafer, ikinci sınavda fren

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürenMücadele, 35'er dakikadan iki devre halinde yapıldı. Siyah-beyazlılar sahaya Emir, Kartal Kayra, İlhan, Rıdvan, Cumali, Mustafa Azem, Ali, Fahri Kerem, Ahmet Sami, Asım Efe ve Semih 11'iyle çıktı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazkenKara KartalSiyah-beyazlılar Emre Bilgin, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Kayra Yılmaz 11'iyle çıktı. Lodz'un gollerini 30. dakikada Kornvig, 47'de Alvarez kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!