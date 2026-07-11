İspanya inandı Belçika yıkıldı

Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya, Belçika'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Los Angeles şehrindeki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük çekişmeye sahne oldu. Matadorlar 30. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle öne geçerken 41'de De Ketelaere beraberliği getirerek Belçika'yı maçta tuttu. İkinci yarı İspanya'nın yoğun baskısıyla geçse de Belçika savunmasını aşmakta zorlanan Boğalar kilidi 88. dakikada sürpriz golcü Mikel Merino ile kırdı. Orta saha Merino son 16'da Portekiz karşısında da takımını ipten almıştı. Bu sonuçla yarı finale çıkan İspanya, salı günü saat 22.00'de turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşacak.

GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL



GİZLİ GOLCÜ MERINO

İspanya, kolay olmasa da 88. dakikada attığı golle yarı finale yükseldi. Maçın en kısa özeti şöyle: Alışılmış üst düzey pas trafiği ile oyunu 90 dakika domine eden bir İspanya ama üretimde alışılmış dışı sıkıntılar yaşayan bir İspanya. Bunun iki nedeni vardı; Birincisi Belçika'nın iyi yerleşimli, başarılı bir alan savunması uygulaması. İkincisi de defansların dengesini bozan yaratıcı oyuncu Yamal'daki fiziki düşüştü. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin gizli golcü Merino'yu son dakikalara kadar hiç düşünmemesi büyük hataydı. Bitime 4-5 dakika kala nihayet aklına geldi. O da golü attı, bu da de la Fuente'nin şansıydı. Belçika'nın şanssızlığı da Courtois'in sakatlanıp çıkmasıydı. Yerine geçen Lammens daha oyuna ısınmadan yaptığı büyük hatayla golü yedi. Fransa-İspanya yarı finali artık herkesin nefesini kesecek dev bir mücadeleye sahne olacak.