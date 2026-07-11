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Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:15

Kasımpaşa, Erciyes kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında gelecek hafta Erciyes’te kampa girecek. İstanbul ekibi, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak.

DHA
Kasımpaşa, Erciyes kampında 3 hazırlık maçı oynayacak
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Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek. 15 Temmuz'da başlayacak Erciyes kampı kapsamında İstanbul ekibi 27 Temmuz'a kadar çalışmalarını Kayseri'de, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirecek. Kasımpaşa, bu süre zarfında 18 Temmuz'da 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor ile de 21 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında ise Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 24 Temmuz'da karşılaşacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Kasımpaşa, Erciyes kampında 3 hazırlık maçı oynayacak
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